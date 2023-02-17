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Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Bursa deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Bursa deprem ve AFAD Bursa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Depremzede ailenin bebek sevinciDepremzede ailenin bebek sevinci

Bursa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bursa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bursa'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Bursa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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