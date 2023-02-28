Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu deprem bölgesinde yer alıyor ve bu nedenle sıklıkla depremler meydana geliyor. 1. derece deprem bölgesinde yer alan iller merak ediliyor. Hangi ilçelerin riskli hangi bölgelerin daha az riskli olduğu Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritası ile belli oldu. Peki, Bursa deprem bölgesi mi? Bursa'nın riskli ilçeleri hangileri? Bursa'da deprem olacak mı?

Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor. Peki, Bursa deprem bölgesi mi? Bursa'nın riskli ilçelerihangileri? Bursa'da deprem olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altında.

BURSA'DA DEPREM OLACAK MI?

Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.