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Bursa'daki trafik magandası kamerada... Çevredekilere aldırış etmeden drift attı

Otomobil Haberleri

Bursa'da bir otomobil sürücüsü Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'daki trafik magandası kamerada... Çevredekilere aldırış etmeden drift attı

BURSA - Bursa'da bir otomobil sürücüsü Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse akıl sır erdiremedi veremedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Otomobil

Bursa Otomobil Haberler

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