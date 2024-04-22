Bursa'da yunus balıklarının gösterisi hayran bıraktı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı. Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi sahilinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyen vatandaşlara görsel resital sundu. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.
Bursa'da yunus balıklarının gösterisi hayran bıraktı
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı.
Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi sahilinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyen vatandaşlara görsel resital sundu. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.