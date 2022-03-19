Bursa'da faturayı ödemeyen yönetici kaçtı, sitenin doğalgazı kesildi... 3 bin kişi soğukta kaldı

BURSA Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitede yöneticinin paralarla kaçtığı iddia edilirken, evlerin doğalgazı borcundan dolayı kesildi. Faturayı ödemeyen eski yönetici sırra kadem bastı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi'nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişinin yaşadığı sitenin doğalgazı faturasından dolayı kesildi. Sitenin önünde toplanan, soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri, faturayı ödemeyen eski yönetici İzzet A.'ya tepki gösterdi.

Sitede yaşayanlar dün akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine ilettiklerin de ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğal gazsız kalan site sakinleri eski yönetici İzzet A.'ya ulaşamayınca site yönetimi önünde bir araya gelerek, seslerini duyurmaya çalıştı.

Ortadan kaybolan eski yönetici İzzet A.'nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini için yardım istedi.

Doğalgazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir isimli vatandaş ise fenalaşarak yere düştü. Umurbilir'e yardım eden komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Umurbilir'in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.