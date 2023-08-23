Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafına devam etti. Bu nedenle Bursa'da yangın mı çıktı? Sorusu gündeme geldi ve araştırıldı. Peki, Bursa'da yangın mı çıktı? SON DAKİKA Bursa'da orman yangını mı başladı, son durum ne? Bursa'da orman yangını söndürüldü mü?

Bursa'da yangın mı çıktı? Sorusu, özellikle son günlerde artış gösteren orman yangınları nedeniyle araştırılıyor ve gündeme geliyor. Birçok farklı ilde meydana gelen orman yangınlarından bir tanesi de Bursa'da gerçekleşiyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangının büyümesi ile başlayan yangının son durumu araştırılıyor.Peki, Bursa'da yangın mı çıktı? SON DAKİKA Bursa'da orman yangını mı başladı, son durum ne? Bursa'da orman yangını söndürüldü mü?

BURSA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafına devam etti. Orman yangınına sabah saatlerinde havadan müdahaleye yeniden başlandı. Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ormanda iş makineleriyle yollar açarak yangını çevrelemeye çalıştı. Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı. 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, yaklaşık 100 araç ve 500'e yakın personelle de karadan müdahale devam ediyor.