Bursa'da yangın mı çıktı? 1 Kasım Bursa tekstil fabrikası yangını neden çıktı? Bursa'da hangi tekstil fabrikasında yangın çıktı, yangın söndürüldü mü?

Bursa Nilüfer'deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından vatandaşlar, Bursa'da hangi tekstil fabrikasında yangın çıktı? merak etti. Peki, Bursa'da yangın mı çıktı? 1 Kasım Bursa tekstil fabrikası yangını! Bursa'da hangi tekstil fabrikasında yangın çıktı? İşte detaylar...

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor. Peki, 1 Kasım Bursa tekstil fabrikası yangını! Bursa'da hangi tekstil fabrikasında yangın çıktı? Yangın söndürüldü mü?

BURSA'DA HANGİ FABRİKADA YANGIN ÇIKTI?

Bursa Nilüfer'deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada çalışanın olmadığı öğrenilirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA TEKSTİL FABRİKASI YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

FABRİKADA ÇALIŞAN YOK

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı. Canbolat, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.