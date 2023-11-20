Bursa'da yağmurlu havada kaza: Otomobil sürücüsü şans eseri kurtuldu

Bursa'da yağmurlu havada kayan bir otomobil, direğe çarparak ortadan ikiye yamuldu. Sürücü ise kapıdan fırlayıp yola düştü ve başka bir aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Bursa'da yağmurlu havada kayıp direğe çarpan otomobil sürücüsü, kapısından fırlayıp yola yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken; yerde emekleyerek kenara kaçmayı başaran yaralı sürücü başka bir otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Hacivat metro durağı yanı Bursa istikametinde yaşandı.

Yağmur sebebiyle düz yolda kayan bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çaptı. Ortadan ikiye yamulan otomobilin sürücüsü çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısından fırlayıp trafiğin aktığı yolun ortasına yuvarlandı. Kısa süreli şokun ardından sürücü yerde emekleyerek kenara kaçmayı başardı. Şans eseri diğer araçların altında kalmaktan kurtulan sürücüye kazayı görüp duran diğer sürücüler yardım etti. Ayağında kırık olduğu belirlenen sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA