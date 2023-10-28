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Bursa'da Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Genç çift hafif yaralandı ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.