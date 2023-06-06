Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı

Bursa'da Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı

Otomobil Haberleri

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza da şans eseri kimse zarar görmedi. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 LH 050 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın ön kısmından girip bagaj kısmından çıktı. Feci kazada şans eseri zarar gören olmadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza da şans eseri kimse zarar görmedi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 LH 050 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın ön kısmından girip bagaj kısmından çıktı. Feci kazada şans eseri zarar gören olmadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

İzmir Bursa Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title