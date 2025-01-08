BURSA'DA UÇAK DÜŞTÜ! Bursa'da eğitim uçağı mı düştü, ne oldu?

Bursaâ€™da yaşanan uçak kazası, bölge halkı ve yetkilileri alarma geçirdi. Eğitim uçağının düştüğü bildirilen olayda, ekiplerin hızla müdahalede bulunduğu açıklandı. Bursaâ€™da meydana gelen uçak kazası, kısa sürede gündem oldu. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, kazaya ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Bursa'da uçak mı düştü?Bursa'da eğitim uçağı mı düştü, ne oldu? Detaylar haberimizde...

BURSA'DA EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ, NE OLDU?

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak, kaza kırım uğradı. Uçaktaki pilot, hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Yenişehir Havaalanında meydana geldi. Özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı. Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.