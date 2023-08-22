Bursa'da trafik kazası sonrası tamiri biten araç sahibine teslim edilemedi

Bursa'da Volvo marka elektrikli cipiyle yaklaşık 5 ay önce trafik kazası yapan Ali İhsan Uğur ; yetkili araç servisi, sigorta şirketi, ekspertiz ve mini onarım şirketleri arasındaki işlemlerden dolayı tamiri biten aracını teslim alamadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki iş adamı Ali İhsan Uğur, mart ayında merkez Osmangazi ilçesinde elektrikli cipi ile trafik kazasına karıştı. Uğur, Volvo marka aracını Bursa'daki yetkili servis olan Arkas Otomotiv'e götürdü. İddiaya göre, araç elektrikli olduğu, yetkili bayinin kasko şirketi ile anlaşması bulunmadığı ve aracın perte ayrılıp ayrılmayacağına karar verilemediği için süreç uzadı. Sürecin sonunda aracın tamir edilmesine karar verildi. Araç yaklaşık 3 ayda araç tamir edildi. Fakat Gri Sigorta'dan kaskolu olan araç, Arkas Otomotiv ile sigorta şirketi arasındaki işlemlerin uzamasından dolayı sahibine teslim edilemedi.

Arkas Otomotiv'in tamirini tamamladığı aracın Gri Sigorta şirketinden ödemesinin beklendiği ifade edilirken, sürecin uzamasından dolayı mağdur olduğunu ve tamiri 10 gün önce tamamlanan aracını teslim alamadığını belirten Ali İhsan Uğur da ekspertiz, mini onarım, yetkili servis ve Gri Sigorta arasında yüzlerce defa telefon görüşmesi yapmaktan bıktığını söyledi.

Ali İhsan Uğur, 5 aylık süreçten sonra araçtan soğuduğunu belirterek, "Bizi çok mağdur ettiler. Aracımla kaza yaptığıma mı üzüleyim, yoksa çok kurumsal olduğuna inandığım ve dünyanın en iyi otomobillerini üreten Volvo firması ile sigorta, ekspertiz ve mini onarım firması arasındaki iletişim beceriksizliğine mi yanayım. Aracımın tamir süreci çok uzadı. Tamir işlemi bitti. Ancak ihtiyacım olduğu halde aracımı alamadım. Mağdur olduğum bir konuda, aracımın kısa sürede teslim edilmesini bekliyorum. Kazada ben kusurlu olmadığım halde, benden tamire başlamak için kasko şirketiyle anlaşmaları olmadığı gerekçesiyle yetkili servis 150 bin lira teminat istedi. Bunu da yatırdım. Aracımı da teslim alabilmek için 'geri kalan bedeli siz bize ödeyin, kasko şirketinden siz gidip alın. İşiniz hızlanır' diye de bize akıl verdiler" ifadelerini kullandı. - BURSA