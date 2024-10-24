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Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri?
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenecek olan Okullar arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları merak ediliyor. Bursa'da hangi yolların trafiğe kapatıldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Bu özel etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlenirken, katılımcıların güvenliğini sağlamak için bazı yolların kapatılması gerektiği belirtildi. Peki, Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Detaylar haberimizde...

BURSA'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR HANGİLERİ?

Bursa'da Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. İl Emniyet Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla bugün 08.30 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri?

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "23 Ekim 2024 Çarşamba günü 08.30-13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Garanti Bankası önünden başlayarak FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi güzergahlarından Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son bulacak Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenleneceğinden; Etkinlik öncesi ve sırasında FSM Bulvarı Cami kavşağından Esentepe Kavşağı istikametinde Tuna Kavşağına kadar araç trafiğine kapatılacak olup, koşu etkinliği güzergahında bulunan Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi ve buralara bağlanan sokaklar, Eğitim Caddesi Nilüfer Belediyesine kadar olan yollar ve sokaklar araç trafiğine 09.30 itibariyle kapatılacaktır. Bahse konu güzergahı kullanan araç sürücülerinin alternatif güzergah olan Sanayi Caddesi, İzmir Yolu Caddesi ve Ata Bulvarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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