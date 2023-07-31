Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURULAŞ, toplu taşımaya zam yaptığını açıkladı. Bunun ardından güncel toplu taşıma fiyatları merak edildi. Peki, Bursa'da toplu taşımaya zam mı geldi 2023? Bursa'da güncel toplu taşıma fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte yeni fiyatlar...

Bursa'da toplu taşımaya zam mı geldi? Bursa'da ulaşıma zam mı yapıldı? Bursa'da toplu taşıma öğrenci fiyatları ne kadar? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Bursa'da toplu taşımaya zam mı geldi 2023? Bursa'da güncel toplu taşıma fiyatları kaç TL, ne kadar? Bilgiler sizlerle...

BURSA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI YAPILDI 2023?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURULAŞ, toplu taşımaya zam yaptığını açıkladı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere, metro tam biniş 8.15 liradan 12 liraya yükseldi. Öğrenci binişi ise 3.75 liradan 6 liraya yükseldi.

Bursa Güncel Toplu Taşıma Fiyatları: