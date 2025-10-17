Bursa'da su bitti mi, biterse ne olacak? Bursa'nın kaç günlük suyu kaldı?

Bursa'da içme suyu sıkıntısı her geçen gün daha da ciddiyet kazanıyor. Son haftalarda yapılan ölçümler, kentteki ana su kaynaklarının kritik eşiklerin altına indiğini ortaya koydu. 17 Ekim 2025 itibarıyla barajlardaki doluluk oranları endişe verici seviyelere gerilemiş durumda. Peki, Bursa'da su tamamen bitti mi? Barajlardaki son durum ne? 17 Ekim tarihli doluluk oranları ve detaylar haberimizde yer alıyor.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM NE?

Bursa'da içme suyu kaynakları kritik seviyenin de altına düştü. 28 Eylül'de %2,33 olan ortalama baraj doluluk oranı, 12 Ekim'de %0,49'a, 15 Ekim'de %0,15'e geriledi. 16 Ekim itibarıyla bu oran %0 olarak kayıtlara geçti. Yani, Bursa'nın barajlarında neredeyse hiç içilebilir su kalmadı.

Bu durum, kentin en büyük su rezervleri olan DOĞANCI BARAJI (125 milyon m³) ve NİLÜFER BARAJI (60 milyon m³) için adeta alarm zilleri çalıyor.

Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu ilçeleri ile Mudanya'nın bir kısmına içme suyu sağlayan bu iki barajın tamamen boşalması, su yönetimini alternatif kaynaklara yönlendirdi.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 17 EKİM 2025

Barajlardaki içme suyunun tükenmesiyle birlikte, yaklaşık 400–500 bin metreküplük günlük su ihtiyacının bir bölümü şu kaynaklardan karşılanmaya çalışılıyor:

Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su

Yeraltı kuyuları

Doğal pınar ve kaynak suları

Ancak bu alternatif kaynaklar, ihtiyacın tamamını karşılamaya yetmediği için şehir genelinde su kesintileri kaçınılmaz hale geldi.

SU KESİNTİLERİ HANGİ İLÇELERDE UYGULANIYOR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ, 1 Ekim 2025 itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintilerine başladı. Bu kesintiler şu ilçelerde uygulanıyor:

Osmangazi

Yıldırım

Nilüfer

Mudanya

Gürsu

Kestel

Günde ortalama 12 saatlik kesinti planlanıyor.

Kesintiler genellikle gece saatlerine denk getirilirken; hastaneler, kamu kurumları ve hayati altyapılar öncelikli olarak su verilen alanlar arasında yer alıyor.