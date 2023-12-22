Bursa'da Sisli Sabah
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sisli ve puslu hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi. Nilüfer bölgesinde sis trafikte sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü Bursa'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bursa güne sisle uyandı
Şehrin bir çok noktasında göz gözü görmedi
BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sisli ve puslu hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.
Özellikle Nilüfer bölgesinde sis trafikte sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, polis ekipleri trafiği düzenlemek için kavşaklarda çalışma yaptı.
Görüş mesafesinin 25-30 metreye düştüğü Bursa'da şehir merkezi ve Uludağ'ın eteklerinde sisli ve puslu hava kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.