Bursa'nın İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Olay, İznik- Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana geldi. İznik istikametine gitmekte olan D.T. (33) hakimiyetindeki 34 GFV 892 plakalı otomobil aniden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm otomobili sardı. Sürücü D.T. aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA