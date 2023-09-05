Bursa'da seyir halindeki araç motor kısmından alev aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan bir araç motor kısmından arıza yaparak alevlere teslim oldu. Sürücü yangın tüpüyle müdahalede bulunarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Bursa'da seyir halinde olan araç motor kısmından arıza yapınca alevlere teslim oldu.

Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Karaman mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil motor kısmından arıza yapınca alev aldı. Hızla büyüyen alevler aracın kaput kısmını kapladı. Sürücü ise durum üzerine hemen aracı yol kenarına çekip, diğer sürücülerden yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Çabası sonuç veren sürücünün yanan aracıyla ilgili polis çalışma başlattı. - BURSA