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Bursa'da seyir halindeki araç alev alev yandı

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Otomobil Haberleri
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da seyir halinde ilerleyen araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen otomobilde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Motor kısmından yükselen dumanları gören sürücü otomobilinden inerek söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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