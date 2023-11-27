Bursa'da Pazarcılar Otomobili Paletle Çözdü

Bursa'da pazar alanına geceden park edilen ve sabah alınmayan otomobilin sürücüsü gelmeyince, pazarcılar meseleyi paletle çözdü. Palet yardımıyla aracı sürükleyen pazarcılar; otomobili alandan çekerken, o anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

Pazar alanında unutulan otomobili böyle kaldırdılar

BURSA - Bursa'da pazar alanına geceden park edilen ve sabah alınmayan otomobilin sürücüsü gelmeyince, pazarcılar meseleyi paletle çözdü. Palet yardımıyla aracı sürükleyen pazarcılar; otomobili alandan çekerken, o anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini geceden pazar alanına park eden sürücü bir süre sonra ortalıktan kayboldu. Sabah tezgahlarını açmak isteyen pazarcılar, otomobil sahibine ulaşmak istese başarılı olamadı. Kendi dertlerine derman olan pazarcılar, otomobilin altına palet koyup aracı sürüklemeyi başardılar. O anlar bazı vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.