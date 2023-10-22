Bursa'da park halindeki araca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

BURSA'da otomobilin park halindeki araca çarpıp, devrildiği kazada 2 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. (19) idaresindeki 16 MB 1664 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Park halindeki 16 KAJ 52 plakalı otomobile çarpan otomobil, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Y. N. (17), İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumularının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.