Bursa'da Otomobilin Freni Boşalması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Keles ilçesinde, babasının kullandığı otomobilin freni boşalması sonucu aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden kişinin yarın defnedileceği belirtildi.
Bursa'da babasının kullandığı otomobilin freninin boşalması sonucu aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Keles ilçesi Kocakovacık Mahallesi'nde, saat 19.00 sıralarında, oğlu Harun Teşik'e (37) avlu kapısını kapatmak için kullandığı araçtan inen Ahmet Teşik'in otomobilinin freni boşaldı. Freni boşalan aracın altında kalan Harun Teşik, hastaneye kaldırıldı. Genç adam burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Harun Teşik'in cenazesinin yarın Kocakavacık Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil