Bursa'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnafın müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Aracının yandığını yan şeritteki motosiklet sürücüsü fark etti

BURSA - Bursa'da meydana gelen olayda otomobili ile birlikte seyir halinde ilerleyen Ahmet Yıldız, yan şeridinde bulunan motosiklet sürücüsünün uyarısıyla kullandığı otomobilin motor kısmındaki alevleri fark etti. Kenara çektiği otomobile ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Ahmet Yıldız hakimiyetindeki 77 ACC 759 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sol şeritten ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün dumanları fark etmesiyle Yıldız otomobilini sağa çekti. Kaputu açmasıyla birlikte alevleri gören Yıldız'ın yardımına çevredeki esnaf koştu. Yangın tüpleriyle müdahale edilen otomobildeki yangın kontrol altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile birlikte otomobilin motorundan çıkan yangın söndürülürken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Motosiklet sürücüsü fark etti

Olayı anlatan sürücü Ahmet Yıldız, "Seyir halinde devam ederken bir motosiklet sürücüsü yanaşıp aracın alev aldığını söyledi. Biz de durumu fark edip kenara çektik. İlk önce çevredeki esnaf vatandaşlar müdahale etti. Onların yardımıyla kontrol altına aldık. Otomobilim yanmaya başlamıştı. İtfaiye ekiplerine haber verdik, kısa sürede gelip müdahalede bulundular" şeklinde konuştu.