Bursa'da Otomobil Sürücüsü Küçük Çocuğu Direksiyon Başına Geçirdi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, araç kullanırken küçük çocuğu direksiyon başına geçirip dakikalarca seyir etti. Olay, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, araç kullanırken küçük çocuğu direksiyon başına geçirip dakikalarca seyir etti.

Merkez, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesi üzerinde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken şoför koltuğuna küçük çocuğu oturttu. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan kişi, dakikalarca otomobille seyahat etti. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan bilinçsiz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA