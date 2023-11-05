Bursa'da Otomobil Sürücüsü Dakikalarca Drift Atarak Çevredekileri Bezdirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı kavşakta dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının bu anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü çevredekileri bezdirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA