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Bursa'da Otomobil Sürücüsü Dakikalarca Drift Atarak Çevredekileri Bezdirdi

Otomobil Haberleri

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının bu hareketleri vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Yenişehir Bursa Otomobil Haberler

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