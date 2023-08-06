Bursa'da Otomobil Sürücüsü Dakikalarca Drift Atarak Çevredekileri Bezdirdi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar, vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA