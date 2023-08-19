Bursa'da otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Arif Dalaman(34) yönetimindeki 07 NCR 92 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Eray Mercan(40) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.