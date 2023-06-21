Bursa'da Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi

Bursa Osmangazi ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girmesi sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Bursa'da, kontrolden çıkarak mobilya mağazasına giren otomobil, iş yerinde hasara neden oldu.

Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda seyreden Nevzat M. idaresindeki 16 AKU 014 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Kontrolden çıkan araç, savrularak kaldırıma çarptıktan sonra mağazanın camını kırarak içeri girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ambulansta kontrolleri yapıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı.