Bursa'da Otomobil Kontrolden Çıkıp Cipe Çarptı

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, viraja hızlı girince kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen bir cipe çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.