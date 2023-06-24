Bursa'da otomobil kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı

Kaza, saat 15.35 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden terminal istikametine doğru seyir halinde olan C.A. (54) yönetimindeki 16 LF 170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü C.A. yola savrulurken, otomobilin kopan motoru da yola düştü. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan C.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobilin parçalarının savrulduğu yolda olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak savrulduğu, binanın bahçe duvarına çarptığı, ardından da aracın motorunun yola savrulduğu yer aldı.