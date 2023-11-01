Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mustafa Yeşilbaş (35) idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi'nde, Mehmet Çağatay U'nun kullandığı 16 JJN 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yeşilbaş ile arkasında oturan arkadaşı Muhammet Mehdi İ. (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yeşilbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.