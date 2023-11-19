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Bursa'da Otomobil Havuza Düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapmak isteyen bir otomobil, yağışın etkisiyle havuza düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi.