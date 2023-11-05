Bursa'da otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı, 2 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil, Bursaray'ın bariyerine çarptı ve çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 10 ADF 524 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak Bursaray'ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför Mustafa G. ve yolcu konumunda bulunan Samet S. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kaza sonrası yolda metrelerce trafik oluştu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.