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Bursa'da Otomobil Bariyere Çarparak Alev Aldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil, bariyere çarpması sonucu alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.