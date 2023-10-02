Bursa'da Otomobil Bariyere Çarparak Alev Aldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir otomobil, bariyere çarpması sonucu alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyere çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yenişehir-İznik kara yolunun 10. kilometresinde Fetih Özcan'ın kullandığı 36 HE 354 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın ardından Özcan otomobilden çıkarken, yakıt deposu delinen otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Otomobil