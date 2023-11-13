Bursa'da Otomobil Alev Topuna Döndü

Bursa'da seyir halindeki otomobilden duman çıktığını gören sürücü, aracını hemen emniyet şeridine çekti. Araç kısa süre içerisinde tutuşarak alev topuna döndü.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Doburca mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden duman çıktığını gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen motor kısmından çıkan alevler aracın her yerini sararken, diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA