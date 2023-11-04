Bursa'da Otomobil Alev Topuna Döndü

Bursa'da seyir halindeki otomobil, duman çıkarmaya başlayınca sürücü hemen emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da seyir halindeki otomobilden duman çıktığını gören sürücü, aracını hemen emniyet şeridine çekti. Araç kısa süre içerisinde tutuşarak alev topuna döndü.

İnegöl ilçesi, Mezitler Yolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aracından dumanlar çıktığını görünce hemen emniyet şeridine geçerek aracı durdurdu. Kısa süre içerisinde alevlere teslim olan aracı gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA