Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da otomobil alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kullanılamaz hale getirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilinden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağa çekerek durdurdu. Dumanlar kısa süre içerisinde yerini alevlere bıraktı. Alevleri gören otomobil sürücüsü, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURSA