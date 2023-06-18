Kestel'de yağış nedeniyle kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Feyzulllah Y. (30) yönetimindeki 52 AEB 318 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Araç, ağaca çarparak durdu. Feyzullah Y., kazayı yara almadan atlatırken, kardeşleri Bekir Y. (17) ve Demet Y. (28) ile babası Coşkun Y. (56) araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.