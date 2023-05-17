Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 17 Mayıs Bursa'da bugün okul var mı? Bursa okul tatil mi?

17 Mayıs günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 17 Mayıs Bursa'da bugün okul var mı? Bursa okul tatil mi? sorularına yanıt aradı.