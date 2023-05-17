Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 17 Mayıs Bursa'da bugün okul var mı? Bursa okul tatil mi?
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17 Mayıs günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 17 Mayıs Bursa'da bugün okul var mı? Bursa okul tatil mi? sorularına yanıt aradı.
Dün gece yarısı itibari ile İstanbul'da etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 17 Mayıs sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Bursa'da okullar tatil mi? Son dakika! 17 Mayıs Bursa'da bugün okul var mı? Bursa okul tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde.
17 MAYIS BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
17 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.