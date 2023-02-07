Bursa okul tatil mi? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların kaç gün tatil edildiği araştırılıyor. Bursa'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da okullar kaç gün tatil edildi? Bursa okul tatil mi? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

BURSA'DA OKUL TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Bu fayların ürettiği depremlerin sonucu olarak 5 ve üzeri büyüklüğündeki artçı şokları yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olması ve evlerine girmemeleri gerekiyor ki bu artçı şoklar en az 6 ay sürecektir ve hatta bir yıl da sürebilir." ifadelerini kullandı.