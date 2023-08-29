Bursa'da motosikletli magandalar terör estirdi: Yolda yürüyenlere ateş açıp bir kadının üzerine su döktüler
Hukuk Haberleri
Bursa'dan pes dedirten görüntüler geldi. Motosiklete binen magandalar, yoldan geçenlere saldırıda bulundu. Caddede yürüyen bir kişiye kuru sıkı tabancayla ateş açan magandalar, bankta oturan bir kadının üzerine de su fırlattı.
Bursa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medya yer alan görüntülerde, motosikletli iki maganda, yoldan geçen vatandaşlara saldırdı.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR
İnfiale yol açan görüntülerde, magandaların caddede yürüyen bir vatandaşa, "Dayı bak ağzıma mermiyi koyarım" diyerek kuru sıkı olduğu tahmin edilen silahla ateş açtığı ve küfürler ettiği görüldü.
BANKTA OTURAN KADINI TACİZ ETTİLER
Görüntünün devamında ise, bankta oturan bir kadının üzerine su fırlatarak taciz eden magandalar, o anları videoya alıp sosyal medyadan paylaştılar.