Bursa'da Motor Kısmına Giren Kediye Sürücüden İnsanlık Dersi
Otomobil Haberleri
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, aracının motor kısmına giren kediyi fark ederek kurtardı. Üşüyen kediye yaklaşımıyla yürekleri ısıtan sürücü, havaların soğumasıyla araçların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.
Bursa'da aracın motor kısmına giren kediyi otomobil sürücüsü fark etti. Aracını sağa çekip kaputu açtığında üşüyen kedinin motor kısmına girdiği gören sürücü, kediye yaklaşımıyla yürekleri ısıttı.
Merkez, Osmangazi ilçesinde Haşimişcan Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü kaputtan gelen sesler üzerine aracını hemen sağa çekti. Aracın kaputunu açtığında kediyle karşılaşan sürücü, şaşkınlık yaşarken, hemen kediyi oradan almak için kolları sıvadı. Kedinin üşüdüğünü gören sürücü, yaklaşımıyla yürekleri ısıtırken, havaların soğumasıyla bu tür araçların çalıştırılmadan kontrol edilmesinin altını çizdi. - BURSA