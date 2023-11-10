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Bursa'da Motor Kısmına Giren Kediye Sürücüden İnsanlık Dersi

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, aracının motor kısmına giren kediyi fark ederek kurtardı. Üşüyen kediye yaklaşımıyla yürekleri ısıtan sürücü, havaların soğumasıyla araçların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.