Son dakika genel: Köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu

Köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen Rauf Halil B. hakkında İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İnegöl Adalet Sarayı önünde açıklama yapan İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA)Nilay Parlar, "İnegöl'de yine bir üzücü olay yaşandı. Maalesef sabah hamile bir köpeğin öldürülüp traktör arkasına sürüklendiği haberini gördük. Bu şüphelinin en ağır cezayı ala bilmesi için dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Şu andada suç duyurusunda bulunacağız. Bursa barosu konuyu ilettik. Bursa'dan gerekli müdahaleyi yapacaklar. Son dönemde özellikle bazı ünlülerin gündeme gelmek amacıyla, dikkat çekmek amacıyla sokak hayvanlarının toplatılmasını istiyorlar. Bazı basın yayın organlarında sanki sahipli köpek saldırıları sanki sokak hayvanları tarafından yapılıyormuş gibi lanse ediliyor. Bu şekilde yanlış yönlendiriliyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir biz onların sahipleriyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız." dedi.