Bursa'da Konut Fiyatları İlan Yasağıyla Geriledi

Ticaret Bakanlığının sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirdiği ilan yasağının uygulanmaya başlamasıyla Bursa'da konut fiyatlarında gerileme görüldüğü bildirildi.

İlan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesini engelleyen düzenlemenin 1 Kasım itibarıyla devreye girmesiyle konut sektöründeki aşırı fiyatlanma ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmesi öngörülüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, AA muhabirine, son 3 yılda gayrimenkul ve otomotiv sektöründe aşırı fiyat yükselmelerinin görüldüğünü söyledi.

Aydemir, fiyat yükselmesine bağlı mağduriyetlerin de ortaya çıktığını belirterek, Ticaret Bakanlığının 31 Ağustos 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle ilanlarda elektronik kimlik doğrulama sistemini getirdiğini kaydetti.

İlanların e-devlet üzerinden onaylı kimlik bilgileriyle sitelere girileceğini belirten Aydemir, "İlanlar fiyatların şişmesine neden oldu. Örnek verecek olursak 3 milyon 100 bin liralık dairenin olduğu bölgede dairenin üst katını 5 milyon 150 bin lira olarak ilana girdiler. Bu durum fiyatların şişmesine neden oldu. Bunları sahte, balon ilan olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Aydemir, Ticaret Bakanlığının bu konuda aldığı kararları sektör olarak desteklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlanları kontrol altına almak, verilen ilanların doğru olup olmadığını görmek için elektronik ilan doğrulama sistemi kuruldu. Bu da 1 Kasım itibariyle de resmi olarak başladı. İlan girebilmek için e-devlet üzerinden girilerek onay alınması gerekiyor. Hem müşteri mağduriyetini engellemek, hem fiyatları kontrol altına almak hem de ilan kirliliğini önlemek için de bakanlığımızın aldığı bir karar. Bu da önümüzdeki aylarda fiyatların daha doğru seviyede olmasını sağlayacak ve bölgedeki olumsuz fiyat oluşumunu da engelleyecek."

Olta ilanların da önüne geçecek

Son dönemlerde gayrimenkul sektöründe olta ilanlarla ilgili sıkıntıların yaşandığını anlatan Aydemir, "Bunlar 1 milyon lira gibi rakamlarda olacak ilanları daha düşük gösterip müşterileri ilanlara çekerek kaparo alıp müşteri mağduriyetlerine sebep oldu. Bu düzenlemeyle bu mağduriyetlerin de önüne geçilecek. Ayrıca, sektörü bilmeyen insanların bölgedeki fiyatları yukarı çıkarmak için de uyguladığı bir sistemdi. İlanları yüksekten gösterip o bölgedeki daha düşük gayrimenkullerin ya da otomotivin satışına neden oluyordu. Bunlar da engellenmiş olacak." diye konuştu.

Aydemir, sektördeki son 3 yıllık sıkıntılı sürecin Bakanlığın yaptığı çalışmalarla toparlanacağını öngördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenleme meyvelerini vermeye başladı. Fiyatların satılıklarda bir basamak geriye geldiğini görmekteyiz. Son 3-4 aylık sürece baktığımızda ilan fiyatlarında kiralık dairelerde de fiyatların yüzde 15-20 geriye geldiğini görüyoruz. Aynı sitede 6 ay önce 20 bin lira kiraya verdiğimiz bir dairenin hemen yan tarafındaki daireler 17-18 bin lira gibi rakamlara ilan veriliyor. Şu anda bu rakamlara bile tutulmuyor, fiyatların bir basamak daha geri geleceğini öngörmekteyiz. Son düzenleme önümüzdeki zamanlarda piyasanın doğru bir seviyede fiyatlamasına ve doğru bir ekspertiz yapılmasına neden olacaktır. Doğru bir karar. Önümüzdeki zamanlarda çok daha farklı çalışmaların olacağını da öngörmekteyiz."