Bursa'da Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Arkadan Çarpma Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Y. idaresindeki 16 HG 830 plakalı otomobil lambanın kırmızı yanması sonucu durdu. Mehmet K. idaresindeki 16 ER 147 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayınca Suat Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Suat Y. ve yolcu konumunda bulunan Aybars Y. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA