Bursa'da kentsel dönüşüm projesi başlatıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 96 binanın yıkım çalışması başlatıldı. Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Mahallesi'nde yeni bir kentsel dönüşüm projesi için ilk adımı attı. Proje alanında bulunan 96 binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı, bölgede yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirtti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 96 binanın yıkım çalışması başlatıldı.

Yıldırım Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı ilan edilen Davutkadı Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin 450 metrekare alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi için ilk adımı attı.

Proje alanında bulunan 96 binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaptığı açıklamada, bölgede yıkımına başlanan binaların 50-60 yıllık olduğunu söyledi.

Yılmaz, dar sokaklardan oluşan, insanların yaşam standartlarını düşüren bölgede adeta yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"96 mevcut bina ve 278 bağımsız bölümün bulunduğu Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi alanında 290 hak sahibi ile uzlaşma görüşmelerimiz tamamlandı. Onaylı imar planında konut imarlı iki yapı adası ve park alanı yer alan proje alanında iki ayrı konut imarlı yapı adasında olacak şekilde toplamda 7 blok, 238 bağımsız bölüm bulunacak. Yaptığımız imar uygulamasıyla 3 bin 925 metrekarelik yeşil alanı da bölgeye kazandırmış olacağız. Bu bölgede yaptığımız çalışma ile hem Ortayol hem İncirli Caddesi'nin genişlemesini sağlıyoruz hem de yeşil alanı ilçemize kazandırmış oluyoruz."

Davutkadı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Uğraşır (45) da mahallede uzun zamandır kentsel dönüşüm beklediklerini anlattı.

Mahalledeki evlerin çoğunun kerpiçten yapıldığını dile getiren Uğraşır, "Bundan sonra depreme dayanıklı, daha sağlam evlerde yaşam süreceğiz." dedi.