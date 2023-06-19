Bursa'da Kavşakta Kaza: 2 Yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Buğra Tunç idaresindeki 06 DE 3212 plakalı otomobil Eski Orhaneli Yolu'nda bulunan kavşaktan dönüş yaptığı sırada Lefkoşe Caddesi'nde seyreden Berke Özdal idaresindeki 16 KP 424 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 06 DE 3212 plakalı otomobilde sıkışan Nezire Ertunç ve sürücü Berke Özdal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Nezire Ertunç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Berke Özdal'ın ise tedavisi olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Tedavi altına alınan Nezire Ertunç'un sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.