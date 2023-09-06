Bursa'da kaçak yapılaşmaya karşı yıkım başladı

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da kaçak yapılaşmayla mücadele etmek için yıkım çalışmalarına başladı. Yıldırım ilçesinde nitelikli tarım arazileri üzerine kaçak olarak yapılan fabrika binalarının yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bursa'yı depreme karşı dirençli kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşmayla etkili bir mücadele başlattı. Yıldırım ilçesi sınırlarında nitelikli tarım arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen fabrika binalarının yıkımına başlandı.

Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı depreme karşı dirençli kent haline getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşma ile de etkin mücadele sürdürüyor. İlgili yasa gereği kaçak yapı ve metruk binalarla ilgili yaptırım yetkisi ilçe belediyelerinde bulunurken, son beş yıl içerisinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde tespit edilen 1600 kaçak ve ruhsatsız yapı, yasal işlemlerin yapılması için yetkili ilçe belediyelerine bildirildi. Yıkımların zaman kaybetmeden yapılabilmesi için talepte bulunan ilçe belediyelerine araç ve ekipman desteği de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 350 adet kaçak yapı yıkımına iş makinesi ve ekipman desteği sağladı.

Yıkımlar başladı

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla 5 kontrol ekibi ile havadan ve karadan denetimlerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Ovası'nın nitelikli tarım arazileri arasında yer alan Yıldırım ilçesi Samanlı ve Vakıf mahallelerinde kaçak olarak yapılan 80'e yakın fabrika binası tespit edildi. Söz konusu yapılarla ilgili olarak ilçe belediyesi tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen, yasal sürede yıkımların yapılmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında binaların yıkımına Samanlı Mahallesi'nde nitelikli tarım alanı üzerine kurulan fabrika binası ile başlandı.

Yıldırım'daki yıkımların tespit edilen tüm kaçak binalar ortadan kaldırılana kadar süreceği, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde de tespiti yapılıp, hakkında yıkım kararı bulunan binaların da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacağı belirtildi. - BURSA