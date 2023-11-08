Bursa'da izinsiz otomobille kaçan 16 yaşındaki sürücü yakalandı

Bursa'da evden izinsiz aldığı otomobille kaçan 16 yaşındaki sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 20 bin lira idari ceza uygulandı.

Babasının aracını izinsiz aldı, polis ve jandarmayı peşine taktı

16 yaşındaki sürücü hem jandarmayı, hem polisi peşine taktı, kilometrelerce kaçtıktan sonra yakalandı

BURSA - Bursa'da evden izinsiz aldığı otomobille kaçan 16 yaşındaki sürücü, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçarken jandarma ekiplerinin önünden geçen küçük sürücü, bu kez de jandarmanın 'dur' ihtarına uymayınca motosikletli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evden izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ö.Y. (16), polis ekiplerini görünce panik halinde hızla gaza bastı. Polis ekipleri, dikkat çeken aracın peşine düşünce, 16 yaşındaki sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma noktasından geçen küçük sürücü, bu kez de jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Hem jandarmayı, hem polisi peşine takan sürücü, yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sürücü, araç sahibi ailesini aradı. Olay yerine gelen aileye araç teslim edilirken, araç sahibi ve ehliyetsiz sürücüye toplamda 20 bin lira idari ceza uygulandı.