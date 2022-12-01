Bursa'da helikopter neden düştü? Bursa helikopter nerede düştü? Bursa'da düşen helikopter ne helikopteri? Bursa helikopter kazası!

Bursa'da helikopter düştüğü bilgisi 1 Aralık günü 16:00 sularında geldi. Vatandaşlar ise Bursa'da helikopter neden düştü? sorularına yanıt aradı. Vatandaşları korkutan haberin detayları merak ediliyor. Peki, Bursa'da helikopter neden düştü? Bursa helikopter nerede düştü?

Bursa uçak kazası! ÖLÜ VE YARALI VAR MI? Valilik açıkladı! Bursa'da uçak düştü!

Bursa Osmangazi'de düşen helikopter vatandaşlar tarafından merak edildi. Arama motorlarında Bursa'da helikopter neden düştü? Bursa helikopter nerede düştü? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

BURSA'DA HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle uçak düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler olay yerine intikal ettikten sonra uçakta başlayan yangını söndürmek için çalışmaya başladı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre tek motorlu uçağın düştüğü öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.